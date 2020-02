Vous l'avez peut-être remarqué, depuis le début de la semaine, notre site Imaz Press Réunion a comme quelque chose de changé... Les articles sont disposés différemment, la couleur rouge est bien plus prononcée, les flashs du jour sont mis en avant sur un fond rouge lui aussi... Vous avez bien vu, Imaz Press change de tête. Une page d'accueil réorganisée pour une lecture facilitée, un code couleur plus clair, et toujours la photo mise au coeur de nos articles. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Tiens tiens mais voilà que ce site a quelque chose de changé. Vous ne vous trompez pas, la page d'Imaz Press Réunion a fait peau neuve. Commençons déjà par cette couleur rouge : plus affirmée, dégradée parfois, en aplats de couleur, en fond pour faire ressortir les titres de nos articles... Du rouge partout, parce que c'est l'identité d'Imaz Press tout simplement. Nous avons souhaité garder cette couleur qui nous suit depuis notre création en 2000. Ce rouge presque bordeaux est aujourd'hui est plus affirmé sur notre site.

Les flashs, qui défilent tout au long de la journée pour vous tenir au courant des dernières actualités et des articles postés récemment sur notre site, sont plus visibles désormais. Superposés à un fond rouge, ils restent dans une colonne à droite de notre page mais ils apparaissent un peu plus loin pour laisser la place aux grandes unes de la journée.

La police ne change pas, mais les titres sont plus uniformes. Ainsi vous retrouverez aussi bien dans la page "Actus Réunion" que sur les unes de la page d'accueil le même modèle : surtitre en lettres capitales, titre en minuscules. Les articles du site sont également plus lisibles.

La disposition des unes a changé elle aussi. Finie la grande une principale et les trois petites unes rangées sagement à droite. Il y a maintenant un ordre de lecture non plus de gauche à droite mais de haut en bas. Une organisation nettement plus logique à notre sens quand on parcourt une page internet.

La photo, elle, est toujours présente. Rétrécie pour la grande une, elle fait plus de place aux trois petites unes disposées en-dessous. Plus unifiée, cette page d'accueil place toujours l'image au coeur de ces articles, ça, ça ne change pas. Tout comme la couleur rouge, c'est bien entendu ce qui fait l'identité d'Imaz Press.

Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous faire part de notre avis ou de vos remarques (surtout positives on l'espère !) en commentaire de cet article. En tout cas, on vous l'assure, nous restons au coeur de l'actu, munis de sujets fouillés et vérifiés, de photos en cascades et d'une ligne éditoriale qui ne bouge pas. Imaz Press change de visage mais pas de direction !

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com