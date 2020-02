Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 54 minutes

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 24 février - Grève des avocats : le parquet général grince des dents

* Mardi 25 février - Payer vos impôts directement au bureau de tabac, ce sera bientôt possible

* Mercredi 26 février - Coronavirus : distribution de flyers et de masques pour les passagers du Costa Mediterranea

* Jeudi 27 février - Collision à la Possession entre une moto et une voiture, le motard est décédé

* Vendredi 28 février - Deux nouveaux paquebots accostent à La Réunion, l'inquiétude grandit sur les quais

