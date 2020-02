Les passagers les regardaient éberlués. Leo Ramirez, Sébastien Ricci et Hector Retamal avaient pris le dernier avion ou presque vers une destination que tout le monde voulait sans doute fuir: Wuhan, dans la province chinoise de Hubei, épicentre d'un dangereux virus.

“C’est la couverture la plus forte que j’ai réalisée depuis que j’ai commencé à travailler à l’AFP, il y a dix ans, souffle le vidéo journaliste Leo Ramirez. Etre au coeur de l’histoire de ce coronavirus qui a déjà fait plus de 300 morts et 14.000 cas de contamination, “raconter cette histoire sans… être contaminé, savoir que tu dois te protéger, sans savoir de quoi ni comment”.

“A chaque instant, je me demandais si j’avais mal à la gorge. Mais si j’avais envie de tousser, j’avalais ma salive, de peur d’être stigmatisé”. Je me disais “pourvu que je n’éternue pas, que je ne tousse pas, que le gant ne soit pas déchiré… et qu’en est-il de cette personne qui a éternué sur ma veste ?”, raconte-t-il au téléphone, quelques heures après avoir atterri dans le sud de la France, rapatrié à bord d’un Airbus 340 militaire avec quelque 200 Français.

Leo Ramirez a formé, avec ses deux collègues de l’AFP, la seule équipe de journalistes d’agence de presse internationale dans cette ville isolée du monde pendant huit jours.

Un blog écrit par l'équipe du Making-of à partir des témoignages de Sébastien Ricci, Leo Ramirez et Hector Retamal. Edition: Michaëla Cancela-Kieffer