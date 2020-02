BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 1er mars 2020



- Coronavirus : le Sun Princess, refoulé à Madagascar, débarque à La Réunion

- Tout un programme pour sauver le tuit tuit

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Avocats, impôts, paquebot et coronavirus, accident mortel, épidémie

- Making of AFP - Reportage à Wuhan, destination: Virus

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il ce dimanche ?

Coronavirus : le Sun Princess, refoulé à Madagascar, débarque à La Réunion

Le troisième paquebot de croisière de la semaine débarque à La Réunion ce dimanche 1er mars 2020. Le Sun Princess, de pavillon britannique et appartenant à la société de croisière Princess Cruises, a été refoulé aux portes de Madagascar le 13 février dernier. Selon le média malgache Moov, les autorités malgaches ont estimé que le délai entre son escale en Thaïlande et l'arrivée à quai malgache n'était pas suffisant. Après une escale en Afrique du Sud, le paquebot arrivera donc à La Réunion ce dimanche avec 2.800 passagers à son bord. Samedi, en provenance lui aussi d'Afrique du Sud, c'est l'Azamara qui a accosté au port-est sur fond de tensions. Imaz Press est en live pour l'arrivée du Sun Princess,dans notre île

Tout un programme pour sauver le tuit tuit

C'est un programme en route depuis septembre 2018 qui commence déjà à faire ses preuves. "Life Biodiv'OM" a été lancé afin de renforcer la protection de 5 espèces menacées dans les Outre-mer. Parmi ces 3 espèces, trois oiseaux dont le tuit tuit, appelé plus scientifiquement "l'échenilleur de La Réunion". Objectif : renforcer son habitat et combattre ses prédateurs naturels pour assurer sa survie, alors qu'il ne reste aujourd'hui que 37 couples sur l'île.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Avocats, impôts, paquebot et coronavirus, accident mortel, épidémie

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 24 février - Grève des avocats : le parquet général grince des dents

* Mardi 25 février - Payer vos impôts directement au bureau de tabac, ce sera bientôt possible

* Mercredi 26 février - Coronavirus : distribution de flyers et de masques pour les passagers du Costa Mediterranea

* Jeudi 27 février - Collision à la Possession entre une moto et une voiture, le motard est décédé

* Vendredi 28 février - Deux nouveaux paquebots accostent à La Réunion, l'inquiétude grandit sur les quais

Makinf of AFP - Reportage à Wuhan, destination: Virus

Les passagers les regardaient éberlués. Leo Ramirez, Sébastien Ricci et Hector Retamal avaient pris le dernier avion ou presque vers une destination que tout le monde voulait sans doute fuir: Wuhan, dans la province chinoise de Hubei, épicentre d'un dangereux virus.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quel temps fait-il ce dimanche ?

Matante Rosina est rentrée tard de son repas chez Matante Mimose et elle n'a pas eu le temps de se pencher sur le temps de ce dimanche 1er mars 2020. Pouvez-vous l'aider et lui dire quel temps il fait chez vous ?