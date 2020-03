Trois minutes : c'est le temps qu'auront les doctorants de l'Université de La Réunion pour faire comprendre leurs recherches à un auditoire. Ils se prêteront à cet exercice le vendredi 6 mars 2020 à 18h pour tenter de décrocher une place pour la demi-finale nationale à Paris. Voici le communiqué de l'université. (Photo : Ma thèse en 180 secondes édition 2019 / Université de La Réunion)

L’Université de La Réunion organise la finale régionale du concours MT180 depuis maintenant 4 ans. La thèse en 180 secondes, c’est un concours de vulgarisation scientifique organisé depuis 2014 par le CNRS et la Conférence des présidents d’université́ (CPU).

Les candidats à ce défi ludique et scientifique finalisent actuellement leurs prestations et se préparent à une épreuve de sélection pour accéder à la finale régionale. Pour départager les candidats, un jury (composé de représentants des mondes de la recherche, de l’entreprise, de la culture et des médias) sélectionnera deux lauréats dont le premier représentera La Réunion lors de la demi-finale nationale à Paris en avril. Le public choisira lui aussi son favori, qui défendra également nos couleurs en métropole.

Nouveauté cette année : un jury composé d’étudiants de l’université remettra un prix honorifique au candidat de son choix. Cet événement, organisé chaque année depuis 2016 par les écoles doctorales et le service de médiation scientifique de l’Université de La Réunion, a accueilli l’an dernier près de 400 personnes dans l’amphi bioclimatique du campus du Moufia, où se déroulera cette année encore la finale régionale.

Infos pratiques :

- Le vendredi 6 mars, de 18h00 à 20h00

- Amphithéâtre bioclimatique, campus du Moufia 15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde

- Entrée gratuite sur inscription

- Informations et inscriptions ici.