BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi 2 mars 2020 :



- Coronavirus : les paquebots de la discorde

- "Oucé qu'on mange ?", l'application péi pour déjeuner dans un food truck

- Coronavirus: des premiers cas en Outre-mer, à Saint-Martin et Saint-Barth

- Les inscriptions du Tremplin Music'Al Run sont ouvertes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De quelle couleur est le ciel chez vous ?

Coronavirus : les paquebots de la discorde

Ce week-end, deux nouveaux bateaux ont accosté à La Réunion, sur fond de tensions. Les inquiétudes liées à l'épidémie de coronavirus sont vives et beaucoup s'étonnent que l'Agence régionale de santé de La Réunion ne procède pas aux prises de température comme le font d'autres pays. A la descente de ces passagers, masques et flyers ont été remis sur demande, mais aucun test médical n'a été effectué. La journée de dimanche fut particulièrement mouvementée avec la venue de plusieurs manifestants aux portes du port-est. Ils ont été repoussés par les forces de l'ordre, donnant lieu à des affrontements, jets de galets et poubelles en feu contre grenades lacrymogènes. La préfecture et l'ARS veulent calmer le jeu mais sans succès, de leur côté les élus appellent à plus de communication.

"Oucé qu'on mange ?", l'application péi pour déjeuner dans un food truck

Alors Oucé qu'on mange aujourd'hui ? Si vous vous posez la question sur vos pauses de midi, l'application de géolocalisation de food trucks (camions bars) "Oucé qu'on mange" vous aide à faire le plein d'idées. Créée par des passionnés de nouvelles technologies, cette petite start up réunionnais propose de trouver des endroits où manger à l'instant T. L'application a été lancée en juin 2019, un projet péi qui met en avant le circuit court et les produits locaux.

Coronavirus: des premiers cas en Outre-mer, à Saint-Martin et Saint-Barth

Trois cas de Covid-19 ont été confirmés comme positifs à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les Iles du Nord de la Guadeloupe, a annoncé dimanche l'Agence régionale de santé de Guadeloupe. Les premiers recensés en Outre-mer. "A ce jour, il n'y a pas de cas possibles ou de cas confirmés en Guadeloupe", ajoute l'ARS

Les inscriptions du Tremplin Music'Al Run sont ouvertes

C'est parti pour la 2ème édition du Tremplin Music'Al Run. Organisée par la SHLMR, cette manifestation est un concours ouvert aux artistes amateurs en solo, duo ou groupe sans limite d'âge, résidant à La Réunion.

La pa Météo France i di, sé zot i di – De quelle couleur est le ciel chez vous ?

Bon, nous sommes le lundi matin 2 mars 2020 et Matante Rosina n'a pas encore pris sa tasse de café. Du coup, elle ne sait pas quel temps il fait. Elle ne sait pas non plus de quelle couleur est le ciel. Pouvez-vous l'aider et tout lui dire que le temps qu'il fait au-dessus de vos têtes ?