Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Ce lundi 2 mars 2020 commence la Semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Elle se déroule jusqu'au 8 mars, journée internationale des droits des femmes. A cette occasion, l'association EndoFrance propose différents événements partout en Métropole comme dans les Outre-mer. A La Réunion c'est Endo Espoir qui se charge d'organiser rencontres et conférences pour sensibiliser la population à cette maladie, dont on parle de plus en plus, mais qui gagne à être connue. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

