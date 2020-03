Publié il y a 9 minutes / Actualisé le Jeudi 27 Février à 13H23

Bon, nous sommes le lundi matin 2 mars 2020 et Matante Rosina n'a pas encore pris sa tasse de café. Du coup, elle ne sait pas quel temps il fait. Elle ne sait pas non plus de quelle couleur est le ciel. Pouvez-vous l'aider et tout lui dire que le temps qu'il fait au-dessus de vos têtes ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Bon, nous sommes le lundi matin 2 mars 2020 et Matante Rosina n'a pas encore pris sa tasse de café. Du coup, elle ne sait pas quel temps il fait. Elle ne sait pas non plus de quelle couleur est le ciel. Pouvez-vous l'aider et tout lui dire que le temps qu'il fait au-dessus de vos têtes ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)