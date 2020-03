Kélonia revient de l'île Maurice, alors que le centre était invité pour l'inauguration du Marine Discovery Center de l'hôtel Lagon Attitude. Le groupe Hotels Attitude (9 hôtels à Maurice) se lance dans un démarrage éco-responsable, dont Lagon Attitude est l'établissement pilote. Parmi les objectifs, la limitation du plastique et la plantation d'espèces endémiques et indigènes. (Photo : Kélonia)

Voici les actions mises en place :

• Suppression des plastiques (680.000 objets en plastique par an supprimés)

• Plantation d’espèces endémiques et indigènes

• Maîtrise des consommations en eau et en énergie

• Centre d’interprétation sur les éco-systèmes côtiers et marins de Maurice (Marine Discovery Center, programme de science participative)

En présence du ministre du Tourisme, le groupe a présenté sa stratégie pour un tourisme plus durable, qu’il appelle à se généraliser sur Maurice. Les partenariats concernent l’étude du milieu marin, notamment les tortues. Les moniteurs de plongée et animateurs de Marine Discovery Center seront formés au protocole de photo-identification des tortues développé par Kélonia.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com