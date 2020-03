Ce lundi 2 mars 2020, à l'issue d'une réunion, l'intersyndicale a annoncé appeler à manifester ce jeudi 5 mars 2020 pour protester contre l'annonce du recours au 49-3 par le gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites. L'intersyndicale organisera deux rassemblements : un à la sous-préfecture de Saint-Pierre et un à la préfecture de Saint-Denis, dès 15h. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"L’Intersyndicale de la Réunion CGTR-FO-FSU-SAIPER-SOLIDAIRES-UNEF réunie ce lundi 2 mars s’insurge contre l’utilisation du 49-3 pour imposer une réforme indigne et injuste" écrit-elle dans un communiqué.

"Nous avons décidé de garder la date du 31 mars, mais il faut une mobilisation dès à présent donc nous appelons la population à se rassembler dès le 15 mars. L'idée c'est déjà de se rassembler pour interpeller les représentants de l'Etat et exprimer notre indignation face à l'utilisation du 49-3" déclare Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU.

"Nous sommes évidemment indignés de cet usage brutal, on peut parler de violence d'Etat. Rien n'oblige le gouvernement à utiliser cet article", ajoute-t-elle. "L'Etat en réalité ne veut plus de débat, car cela réveillerait toutes les failles de cette réforme. On a l'impression d'un gouvernement qui joue les rouleaux compresseurs, qui n'a que faire des propositions qu'on pourrait faire. On est véritablement dans un déni de démocratie."

A nouveau les Réunionnaises et Réunionnais sont appelés à participer à cette mobilisation, tous métiers confondus, privé comme public.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com