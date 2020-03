Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 46 minutes

Les championnats de France séniors se sont déroulé les samedi 29 février et dimanche 01 mars 2020 à Chalons-Sur-Soane. La Réunion avait 8 lutteuses et lutteurs toutes catégories confondues. La Réunion décroche 4 médailles dont 1 d'or pour Marine Le Cour Grandmaison et 3 de bronze pour Julie Guillaume, Charles Afa et Raymond Langlet.

