Retrouvez tous les résultats sportifs du week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipeunion.com)

Handball: Match en retard

Vendredi avait lieu une rencontre de D1 masculine entre Joinville et Bois de Nèfles pour le compte de la 14ème journée. Bois de Nèfles s'est imposé 35 à 21 mais malgré cette victoire, reste avant dernier du championnat.



Volleyball: 17ème journée de R1

La 17ème journée de régionale 1 était programmée ce week end.

Côté masculin, le TGV et le SDOVB pointent en tête du championnat avec 43 points chacun... mais le TGV compte un match de moins. St Leu est 3ème à 8 points.

VB2CO – SDOVB 0-3

Bras Panon – Aigles blancs 0-3

TGV – St Denis 3-1

RCO – St Leu 0-3

Entre deux – St Pierre 0-3

Côté féminin, le TGV signe une 17ème victoire d'affilée et reste leader incontesté du championnat avec 8 points d'avance sur le SDOVB et 14 points sur St Denis.

RCO – SDOVB 0-3

TGV – St Denis 3-2

St Pierre – Entre deux 3-0

St André – Ste Marie 0-3

St Leu – VB2CO 0-3



Basketball: Championnat National 3

La seconde phase du championnat a démarré samedi avec les play offs de la pré nationale masculine en deux poules A et B:

TBB – BCD 69-71

COM – SPBB 64-78

Etang Salé – St Leu 73-66

St Paul – AMML 76-52

Côté féminin, on jouait pour le compte de la 6ème journée de pré nationale samedi. La Tamponnaise reste en tête àavec 10 points, devant le Port à un point seulement.

Port – St Leu 76-62

COM - TBB 46-64



Course à pied: Caldeira Trail

Réunion Demain organisait la 9ème édition de la Caldeira Trail samedi avec deux courses au programme: Caldeira Trail 71km et 2000m d+ en solo et le trail des Brûleries 48km et 1500m d+ en solo.

Sur les 71km, ils étaient plus de 300 au départ de Bourg Murat. Aurélien Escolano s'est imposé en 7h53 devant Johny Olivar 8h13 et Jimmy Dijoux 8h23.

Côté féminin, Angélique Lesport l'a emporté en 10h11 devant Adèle Puype 11h42 et Clarine Morel 11h59.

Sur les 48km, ils étaient un peu moins de 300 au départ. Fred Morin s'est adjugé la victoire en 4h25 devant Fabrice Fontaine 4h54 et Florent Boyer 5h01. Côté féminin, Elisabeth Lemarchand s'est imposée en 5h01 devant Nathalie Percheron 6h09 et Géraldine Lachapelle 6h28.



Course à pied: 10km de la plaine des palmistes

Le CAPP organisait ses 10km samedi dans les rues de la plaine des palmistes avec en deux boucles de 5km au programme et seulement 150 coureurs au départ. Ludovic Jasmin l'a emporté en 34'43 devant Alexandre Payet 35'51 et Jérôme Paniandy 35'57. Côté féminin, victoire d'Anne Atia en 41'25 devant Béatrice Blard 47'06 et Tatiana Cassam Chenai 47'50.



Course à pied: Boucle de la Savane

Tipa Tipa remettait au goût du jour son cross de la savane dimanche, sous une nouvelle appellation ("Boucle") qui proposait un tracé de 25km sur les sentiers de la savane entre St Gilles les hauts et le Cap Lahoussaye. Moins de 300 coureurs étaient au départ du case de St Gilles dimanche matin à 6h30. Jeannick Séry l'a emporté en 2h00'18 devant Julien Basquaise 2h00'55 et Ludovic Erima 2h03'39. Côté féminin, victoire du duo Fatima Hibon / Julie Bacco en 2h34'17 devant Flore Virassamy en 2h58.



Course à pied: Trail de l'Eden

L'AC Bras Panon organisait son trail dimanche à Bras Panon sur un tracé de 26km et 800m d+ entre le stade Paul Moreau et le site de l'Eden, avec un peu plus de 300 coureurs au départ. Mohamed Safaoui s'est imposé en 1h56 devant Ludovic Jasmin 2h01 et Léopold Cuvelier 2h05. Côté féminin, victoire de Florence Solente en 2h34 devant Pauline Winer 2h36 et Daisy Angama 2h53.



Cyclisme: 4ème journée de piste

La 4ème journée de la coupe régionale de piste a eu lieu samedi après midi au vélodrome de Champ Fleuri. Les vainqueurs sont les suivants:

200m lancés: Samuel Autale VCE / Léa Valcarès VCSD

Vitesse ind: Samuel Autale VCE / Léa Valcarès VCSD

Course tempo: Anthony Pothin VCSD / Léa Valcarès VCSD



Escalade: Championnat de France de bloc

Ce week end se déroulait le Championnat de France de bloc jeune 2020 à la Baconnière (Loire). 10 jeunes athlètes du Centre Régional d’Entrainement y ont représenté la Réunion. Sans surprise, la championne du Monde en titre Oriane Bertone a survolé l'épreuve du haut de ses 14 ans pour s'offrir le titre national: "Les blocs de cette finale étaient vraiment incroyables, un vrai plaisir de pouvoir s’exprimer dedans. C’est vraiment l’une des plus jolies finales à laquelle j’ai eu la chance de participer. L’année commence bien. Mon objectif pour 2020, c’est de garder mon titre de Championne du monde."

Minime fille: Oriane BERTONE 1ère

Minimes garçons: Sam POULLAIN 16ème et Marius PAYET GABORIAUD 10ème.

Cadettes: Kintana ILTIS 5ème et Candice POULLAIN 21ème.

Cadets: Rudy DAUVILLIER 19ème et Ilyes MAGOUTIER 22ème

Junior fille: Lola GUEZILLE 18ème

Juniors garçons: Iliann CHERIF 13ème et Mathieu PROMARD 28ème.



Haltérophilie: Championnats province

Les championnats de province, qualificatifs pour la finale du Grand Prix Fédéral et les championnats de France, se sont déroulés toute la journée de dimanche dans les locaux d’Ekwalis à la Possession.

20 féminines U15-U17-U20 et seniors se sont disputées les titres: 4 se sont qualifiées pour la finale du Grand Prix Fédéral et 3 se sont qualifiées pour les championnats de France ; Clarisse TISSOT s’est encore illustrée mais cette fois dans la catégorie de poids de corps 76 kgs en battant 2 fois le record de France à l’arrachée avec 58 puis 60 kg et 126 kg au total olympique après avoir réalisé 66 kg à l’épaulé jeté. Elles ont également battu 10 records de la Réunion.

14 garçons U15-U17-U20 et seniors se sont disputés les titres mais malheureusement quelques-uns ne se sont pas classés pour avoir essuyé que des échecs sur leurs tentatives. Seul David ESSOB s’est qualifié pour la finale du Grand Prix Fédéral et seul Etienne ESSOB s’est qualifié pour les championnats de France. Un seul record de la Réunion a été battu par Hugo MEDARD à 95 kg à l’arraché en cat 61 kg mais il a malheureusement échoué à l’épaulé avec des tentatives ratées à 106 puis 107 kg.

Cela porte le nombre de qualifiés à 10 pour la finale du Grand Prix Fédéral et à 6 pour les championnats de France.

Les derniers éliminatoires se dérouleront en même temps que les championnats de ligue à Saint Pierre le 5 avril.



Pancrace: Challenge Fight Océan Indien

Le gymnase Flacourt de Ste Marie accueillait pour la 5ème année le challenge fight océan indien samedi soir avec des combats de pancrace et de kick boxing.

Pancrace

Classe pro - 65kg : Josselin (Madagascar) bat Antoine Delpuech (Réunion) sur clé de jambe

Classe pro - 70kg : Jackie Havana (Madagascar) bat Fabrice Moinache (Réunion) sur décision

Classe pro + 93 kg : Antony Ferrere (Réunion) bat Tokiniaina (Madagascar) sur arrêt de l'arbitre

Classe pro + 93kg : Emmanuel Senardiere (Réunion) bat Jeff Ravina (Maurice) sur étranglement

Classe A - 93 kg : Guino Labarre bat David Técher sur arrêt de l'arbitre

Classe B- 93 kg : Stéphane Rangama bat Grégory Courtel sur décision

Classe B+93 kg : Nicoals Kaisse bat Wilfrid Poinin sur clé de bras

K1 rules - 67 kg : Jimmy Murcy (Réunion) bat Birinod (Madagascar) sur décision

K1 rules Junior - 65 kg : Bazan Kassyna bat Tessie Araux sur décision

Kick Boxing Classe A - 71kg : Brice Salama bat Allan Ducheman sur décision

Kick Boxing Classe B - 91kg : Grégory Boisedu bat Moustoifa Soufiani sur décision



Karaté: Championnat régional kata

Le Championnat régional kata s'est déroulé dimanche au dojo régional de Champ Fleuri. Les vainqueurs par catégorie sont:

Poussine Féminin Kata 1 - Ramsamy Laena

Pupille Féminin Kata 1 - Fersing Maelys

Benjamine Féminin Kata 1 - Simon Angele

Minime Féminin Kata 1 - Hibon Maureen

Cadette Féminin Kata 1 - Fontaine Gabrielle

Junior Féminin Kata 1 - Mounichy Anjali

Senior Féminin Kata 1 - Gaumont Melodie

Vétérans 1 Féminin Kata 1 - Turpin Marie Flora

Vétérans 2 Féminin Kata 1 - Angapin Marie

Poussin Masculin Kata 1 - Thia Pow Sing Eric

Pupille Masculin Kata 1 - Pillant Metis

Benjamin Masculin Kata 1 - Rabenirina Fitia

Minime Masculin Kata 1 - Leste Enzo

Cadet Masculin Kata 1 - Sinazie-Modely Matheo

Junior Masculin Kata 1 - Laou Hine Quentin

Senior Masculin Kata 1 - Rassaby Fabien

Vétérans 1 Masculin Kata 1 - Angapin Samuel

Vétérans 2 Masculin Kata 1 - Torney Eric

Vétérans 3 Masculin Kata 1 - Cuzin Pascal