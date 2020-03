Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Ce week-end, deux nouveaux bateaux ont accosté à La Réunion, sur fond de tensions. Les inquiétudes liées à l'épidémie de coronavirus sont vives et beaucoup s'étonnent que l'Agence régionale de santé de La Réunion ne procède pas aux prises de température comme le font d'autres pays. A la descente de ces passagers, masques et flyers ont été remis sur demande, mais aucun test médical n'a été effectué. La journée de dimanche fut particulièrement mouvementée avec la venue de plusieurs manifestants aux portes du port-est. Ils ont été repoussés par les forces de l'ordre, donnant lieu à des affrontements, jets de galets et poubelles en feu contre grenades lacrymogènes. La préfecture et l'ARS veulent calmer le jeu mais sans succès, de leur côté les élus appellent à plus de communication (Photo rb/www.ipreunion.com)

