BONJOUR - A la une de ce mardi matin 3 mars 2020 :



Porteur de handicap, Yannis Guillou-Soundron attend un logement depuis 2015

Lorsque l'on est porteur d'un handicap, la vie quotidienne peut vite devenir infernale, tout particulièrement lorsque son logement n'est pas adapté. C'est le quotidien de Yannis Guillou-Soundron depuis cinq ans aujourd'hui. Lui et son conjoint, Aldo, lui aussi porteur d'un handicap plus léger au dos, attendent depuis 2015 maintenant d'être relogés dans un appartement adapté. Locataire chez le bailleur social SIDR, le couple dit avoir fait de nombreuses demandes de relogement, restées sans réponses depuis cinq ans.

On veut se protéger du coronavirus, commençons par la dengue

L'épidémie de Covid-19, le nouveau coronavirus, provoque une psychose difficilement contrôlable. A La Réunion, les interrogations sont nombreuses et beaucoup s'étonnent de ne pas voir davantage de contrôle sanitaire aux frontières, notamment des prises de température. Résultat inévitable : une simple mention du coronavirus entraîne un déferlement de haine et de propos xénophobes. Il faudrait fermer les frontières et renvoyer les touristes chez eux afin de mieux se protéger. On oublie cependant qu'une autre épidémie est installée à La Réunion et depuis plusieurs années déjà : la dengue. Ce mardi, comme tous les mardis, le bilan des cas confirmés sera communiqué par l'Agence régionale de santé. Et malgré les précautions répétées maintes et maintes fois, les mêmes imprudences recommencent.

Coronavirus: 3e mort en France, le gouvernement tente de rassurer

Un nouveau patient contaminé par le coronavirus est décédé, a confirmé lundi le ministère de la Santé, portant à trois morts le bilan de l'épidémie qui inquiète les Français et affecte de plus en plus vie quotidienne et activité économique.

Municipales 2020 : 165 listes déposées en tout à La Réunion

La préfecture de La Réunion publie dans l'arrêté n°340 du 2 mars 2020 les listes définitives des candidats, par communes, pour les élections municipales du 15 mars. Les candidats avaient jusqu'au jeudi 27 février 2020 18h pour déposer leurs listes. De 2 à Petite Île jusqu'à 16 à Saint-Paul, le nombre varie entre les 24 communes que compte l'île. Parallèlement c'est aujourd'hui que commence officiellement la campagne pour les municipales. S'engage alors un marathon de 15 jours où réunions publiques et campagnes de communication vont s'enchaîner, avant que les électeurs puissent s'exprimer. La participation restant comme lors de chaque scrutin la grande inconnue.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps encore bien humide

Matante Rosina a encore oublié de mettre son réveil... Elle n'a donc pas idée du temps qu'il fera ce mardi 3 mars. Mais son petit doigt lui dit que la météo sera encore pluvieuse... La veille, il a bien plus dans le nord et l'est et ça s'annonce pareil ce mardi. Il faudra même s'attendre à un peu d'orages, alors la promenade ce sera pour plus tard. Et chez vous il pleut ou pas ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)