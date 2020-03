Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

Les effectifs de la Police Nationale du Service d'Intervention, d'Aide, d'Assistance et de Proximité ont réalisé comme la semaine dernière des contrôles afin notamment de lutter contre les démonstrations motorisées non autorisées (phénomène de pousse) à Saint Denis. L'action de la Section d'Intervention, du Groupe de Sécurité Routière et de la Formation Motocycliste visait à multiplier les lieux de contrôles sur cet axe en ciblant les infractions les plus dangereuses dont les conduites alcoolisées. Plusieurs conducteurs ont été contrôlés sous l'empire d'un état alcoolique. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police. (Photos police nationale)

