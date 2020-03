Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

L'association féministes Nous Toutes, connue pour recenser les féminicides, a publié ce mardi 3 mars 2020 les résultats d'une enquête sur le consentement sexuel, et les chiffres font froid dans le dos. L'enquête, lancée le 6 février et clôturée le 17 février, a reçu plus de 100 000 réponses en dix jours. 96 600 répondantes sont des femmes et 75% ont moins de 35 ans. On y apprend, entre autre, que neuf femmes sur dix déclarent avoir fait l'expérience d'une pression pour avoir un rapport sexuel, et que pour une femme sur six, l'entrée dans la sexualité se fait par un rapport non consenti et désiré (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'association féministes Nous Toutes, connue pour recenser les féminicides, a publié ce mardi 3 mars 2020 les résultats d'une enquête sur le consentement sexuel, et les chiffres font froid dans le dos. L'enquête, lancée le 6 février et clôturée le 17 février, a reçu plus de 100 000 réponses en dix jours. 96 600 répondantes sont des femmes et 75% ont moins de 35 ans. On y apprend, entre autre, que neuf femmes sur dix déclarent avoir fait l'expérience d'une pression pour avoir un rapport sexuel, et que pour une femme sur six, l'entrée dans la sexualité se fait par un rapport non consenti et désiré (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)