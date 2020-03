Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 9 heures

L'épidémie de Covid-19, le nouveau coronavirus, provoque une psychose difficilement contrôlable. A La Réunion, les interrogations sont nombreuses et beaucoup s'étonnent de ne pas voir davantage de contrôle sanitaire aux frontières, notamment des prises de température. Résultat inévitable : une simple mention du coronavirus entraîne un déferlement de haine et de propos xénophobes. Il faudrait fermer les frontières et renvoyer les touristes chez eux afin de mieux se protéger. On oublie cependant qu'une autre épidémie est installée à La Réunion et depuis plusieurs années déjà : la dengue. Ce mardi, comme tous les mardis, le bilan des cas confirmés sera communiqué par l'Agence régionale de santé. Et malgré les précautions répétées maintes et maintes fois, les mêmes imprudences recommencent. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

