L'intersyndicale des postiers a déposé un préavis de grève illimitée le 18 février dernier, qui débutera ce jeudi 5 mars. Une journée socialement agitée puisqu'un rassemblement sera également organisé aux pieds de la préfecture pour contester l'usage du 49-3 afin de faire passer la réforme des retraites. La CGTR FAPT, la CFDT S3C, l'UNSA-Postes Réunion et SUD PTT unissent donc leurs forces pour dénoncer leurs conditions de travail, appeler à plus de titularisation et à une revalorisation de la prime ultramarine. Ils pointent également du doigt la période des municipales, les forçant à donner la priorité aux plis électoraux malgré le manque de moyens humains. Le service public est selon eux en danger.

"L'union fait la force" déclare en préambule Loïc Désirée, porte-parole de l'intersyndicale. Le syndicaliste résume la situation : "?Nous avons souhaité créer une plateforme revendicative commune pour dénoncer nos conditions de travail qui se dégradent. Ce préavis de grève concerne tous les métiers de La Poste."

Au coeur de leurs revendications : l'emploi, le pouvoir d'achat, la prime ultramarine. A hauteur de 283 euros brut par moi, celle-ci n'a pas été revalorisée depuis très longtemps, selon l'intersyndicale. "On souhait qu'elle soit pérennisée. Depuis 2008, elle n'a augmenté que d'1,89 euro brut..." D'autant plus que le coût de la vie, lui, continue d'augmenter à La Réunion. "Ce n'est pas une prime à vie, nous on souhaite justement la sécuriser."

Des conditions de travail qui se dégradent

Les conditions de travail, elle, "se dégradent chaque jour et l'impact est très important sur le moral des salariés" estime Loïc Désirée. C'est pourquoi les syndicats demandent de concert la titularisation des intérimaires, trop nombreux sur le département. Pour eux, l'entreprise ne fait "aucun effort" et demande plus de travail avec moins de moyens humains.

Le porte-parole cite en exemple l'arrivée des élections municipales. "On nous demande de mettre de côté le courrier et les colis et de prioriser les plis électoraux, mais sans recevoir de prime. Eux disent que ça fait partie du flux. Nous on répond que cela pénalise le service public, car il y aura énormément de retard dans la distribution du courrier." Sans compter que ces élections de 2020 marquent un nombre record de candidats, avec 165 listes déposées pour 24 communes. Celle de Saint-Paul compte à elle seule 16 listes.

"Le service public est mis à mal"

"Il nous faut des moyens pour ça", clame l'intersyndicale, qui affirme que les congés ne sont pas remplacés. "On demande à des agents s'ils sont prêts à faire des heures supplémentaires mais c'est tout." Le service d'accueil en pâtit selon Loïc Désirée : "exemple, à la Trinité, on a transformé les locaux en relais commerçant, il n'y plus d'accueil, le servic public est mis à mal".

Et le nombre d'emplois s'en ressent aussi, avec 11 ruptures conventionnelles en 2019, rien que pour les courrier-colis. Les facteurs demandent également à être prioritaires sur la vente des véhicules jaunes, aujourd'hui vendus aux enchères. "Beaucoup aimeraient profiter de cet avantage, comme ça se fait au niveau national."

L'intersyndicale réclame des échanges avec les autorités compétentes. "Le directeur de La Réunion nous indique qu'il n'y pas le pouvoir de négocier et que cela revient à la directrice exécutive des Outre-mer. Dans ce cas, on demande à discuter avec quelqu'un qui a les pleins pouvoirs pour nous répondre !"

Les syndicats appellent à se mobiliser le jeudi 5 mars 2020 pour le début officiel de la grève illimitée. Le rendez-vous est donné à 15h, à la Plateforme Industrielle Courrier/Colis du Chaudron.

