Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 16 heures

Matante Rosina a encore oublié de mettre son réveil... Elle n'a donc pas idée du temps qu'il fera ce mardi 3 mars. Mais son petit doigt lui dit que la météo sera encore pluvieuse... La veille, il a bien plus dans le nord et l'est et ça s'annonce pareil ce mardi. Il faudra même s'attendre à un peu d'orages, alors la promenade ce sera pour plus tard. Et chez vous il pleut ou pas ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

