Le gouvernement a décidé le 29 février que l'ensemble des voyages scolaires à l'étranger et en France dans les zones identifiées comme des clusters (avec présence de cas groupés) sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le recteur de la région académique La Réunion interdit donc tout départ prévu à l'étranger. Quatorze groupes d'élèves, soit 203 Réunionnais au total, vont être rapatriés dans les prochains jours. Par ailleurs, plus de 700 écoliers, collégiens et lycéens ne partiront pas comme prévu en voyage dans les différentes destinations couvertes par l'Académie de La Réunion.

