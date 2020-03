Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Euronews était à Kélonia mercredi 26 février 2020 pour le relâcher de la tortue Caouanne "India", indique le centre de soins des tortues. India est équipée d'un balise financée par la LACY projet RENOVRISK Interreg. Et comme les autres tortues du centre de soins de Kélonia équipées de ces balises, en plus de ses déplacements, elle permettra de récolter des informations sur les températures de l'eau en profondeur et alimentera le modèle de prévision des cyclones. L'histoire et le départ d'India seront au coeur d'un reportage diffusé le 30 mars sur Euronews pendant une semaine minimum. (Photos : Lisa Combescure)

