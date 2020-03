Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Le préfet Jacques Billant organise une réunion d'information à la préfecture avec les élus et les parlementaires ce mardi 3 mars 2020 à 16h30. Ce lundi 2 mars il a déjà eu un entretien avec Vêlayoudom Marimoutou, recteur de l'Académie de La Réunion. Les dernières mesures annoncées par la préfecture et l'ARS consistent à une meilleure préparation des hôpitaux et la mise en place d'un numéro vert départemental pour informer la population sur le nouveau coronavirus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le préfet Jacques Billant organise une réunion d'information à la préfecture avec les élus et les parlementaires ce mardi 3 mars 2020 à 16h30. Ce lundi 2 mars il a déjà eu un entretien avec Vêlayoudom Marimoutou, recteur de l'Académie de La Réunion. Les dernières mesures annoncées par la préfecture et l'ARS consistent à une meilleure préparation des hôpitaux et la mise en place d'un numéro vert départemental pour informer la population sur le nouveau coronavirus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)