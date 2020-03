Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Ce mercredi 4 mars 2020, le préfet Jacques Billant fait le bilan sur l'épidémie de coronavirus, l'état des choses à La Réunion et les dernières mesures de prévention. Il est accompagné de Martine Ladoucette, directrice de l'Agence régionale de santé (ARS) et de Vêlayoudom Marimoutou, recteur de l'Académie de La Réunion. La veille le préfet a rencontré élus et parlementaires durant une réunion pour leur expliquer les dispositifs mis en place. Il a également précisé à la presse que 5 cas suspects avaient été contrôlés dernièrement, aucun d'entre eux n'est avéré. A La Réunion, aucun cas n'a été répertorié depuis le début de l'épidémie, alors que la Métropole compte plus de 200 cas avérés désormais et 4 décès. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

