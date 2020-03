BONJOUR - A la une de ce mercredi matin 4 mars 2020 :



- Nettoyage des quais du Port : les restes de charbon jetés à la mer

- Coronavirus : faut-il mettre en place les contrôles de température ?

- Accès à l'eau potable : un Saint-Andréen lance une action collective

- Salomé Mulot vise le titre au championnat de France de judo

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le mauvais temps persiste

Nettoyage des quais du Port : les restes de charbon jetés à la mer

L'alerte nous a été donnée par un employé travaillant au Port. Celui-ci observe régulièrement que les restes de charbon déchargé sur les quais sont nettoyés à coup de lances d'incendie et finissent dans la mer. Une couche de charbon serait maintenant déposée au fond du bassin, fatale pour l'environnement. Le Grand Port Maritime reconnaît un nettoyage à l'eau mais assure que la technique est amenée à disparaître. Une nouvelle balayeuse aspiratrice est prévue pour juillet 2020.

Coronavirus : faut-il mettre en place les contrôles de température ?

Ce mardi 3 mars, le préfet Jacques Billant a rencontré les élus et parlementaires qui le souhaitaient autour de la table pour parler épidémie de coronavirus, alors qu'en Métropole, le 4ème décès a été déclaré au cours de la soirée. 204 cas ont d'ailleurs été confirmés, faisant de la France l'un des principaux foyers d'Europe. La Réunion est épargnée pour le moment, aucun cas n'ayant été répertorié. Malgré cela, les opposants sont toujours bien présents, appelant à un contrôle sanitaire renforcé en prenant la température de ceux qui passent la frontière.

Accès à l'eau potable : un Saint-Andréen lance une action collective

Le combat de Maxime Leclercq ne date pas d'hier : depuis plus de trois ans maintenant, cet habitant de Saint-André se bat pour de l'eau potable accessible partout à La Réunion, toute l'année. S'il a gagné son combat personnel contre la Cise le 17 décembre 2019, il a aujourd'hui décidé de partager son expertise acquise ces dernières années pour lancer une action collective

Salomé Mulot vise le titre au championnat de France de judo

À18 ans, Salomé Mulot, pensionnaire du Dojo Portois, va affronter les meilleurs espoirs français. Elle participe ce samedi à Paris au championnat de France individuel juniors de judo chez les -44 kg. Une qualification obtenue après avoir décroché l'or en demi-finales des championnats de France juniors au début du mois.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le mauvais temps persiste

Il faudra s'attendre à de nouveaux épisodes pluvieux ce mercredi, c'est Matante Rosina qui le dit ! Et à nouveau les orages peuvent pointer le bout de leur nez... Attention, évitez les sorties en montagne et en mer et accrochez-vous si vous êtes dans le sud-ouest, ça va souffler.