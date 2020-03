Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

En fin de matinée ce mercredi 4 mars 2020, l'instabilité se renforce et de fortes averses pouvant être orageuses sont attendues sur l'ensemble de l'île, annonce Météo France. C'est sur les régions de l'ouest (notamment le Port, La Possession) et du nord que les cumuls de précipitions les plus conséquents sont attendus. En fin d'après-midi ces précipitations faiblissent. La vigilance fortes pluies entre en vigueur à 11h. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

