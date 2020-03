Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 13 heures

Il faudra s'attendre à de nouveaux épisodes pluvieux ce mercredi, c'est Matante Rosina qui le dit ! Et à nouveau les orages peuvent pointer le bout de leur nez... Attention, évitez les sorties en montagne et en mer et accrochez-vous si vous êtes dans le sud-ouest, ça va souffler. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

