Ce mardi 3 mars, le préfet Jacques Billant a rencontré les élus et parlementaires qui le souhaitaient autour de la table pour parler épidémie de coronavirus, alors qu'en Métropole, le 4ème décès a été déclaré au cours de la soirée. 204 cas ont d'ailleurs été confirmés, faisant de la France l'un des principaux foyers d'Europe. La Réunion est épargnée pour le moment, aucun cas n'ayant été répertorié. Malgré cela, les opposants sont toujours bien présents, appelant à un contrôle sanitaire renforcé en prenant la température de ceux qui passent la frontière. (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Cinq cas potentiels finalement non avérés -

Au détour d'une réunion avec les maires et les parlementaires, la préfecture a voulu faire un nouveau point sur la gestion de crise à La Réunion, afin de se coordonner au mieux avec les élus. "Ce soir, aucun cas de confirmé à La Réunion" indiquait le préfet Jacques Billant. "Nous continuons de traiter les signalements faits au centre 15. Nous avons contrôlé 5 cas possibles, qui présentaient des symptômes de fièvre, de toux, de problèmes respiratoires. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est atteint par le coronavirus. Nous avons effectué des tests et à chaque fois les résultats étaient négatifs", a-t-il déclaré.

C'est une nouveauté dans l'information sur le coronavirus à La Réunion, un premier décompte en tout cas des cas potentiels à l'hôpital. Cela confirme une fois de plus qu'il n'y a pas de cas de coronavirus répertorié à La Réunion.

- La protestation ne faiblit pas -

Pour autant cela cette absence de cas ne suffit pas à calmer les esprits les plus échauffés. Devant les grilles de la préfecture, alors que la réunion entre le préfet et les élus n'était pas terminée, plusieurs protestataires sont venus exprimer leur inquiétude et leur colère.

Le message est le même que celui avancé aux portes du port-est ce week-end lors de l'arrivée de deux nouveaux paquebots de touristes : il faut contrôler. Et contrôler sur le plan sanitaire, cela veut dire procéder à des prises de température.

L'ARS est formelle, cela n'est pas pertinent d'un point de vue médical. Avoir de la température à la descente d'un bateau ou d'un avion peut être lié à d'autres causes, du simple coup de chaud à une grippe. Ne pas en avoir pourrait écarter trop facilement des cas potentiels alors que le temps d'incubation du nouveau coronavirus est de 14 jours.

- Le contrôle de température, pas pertinent mais rassurant ? -

Ainsi il est demandé aux citoyens de faire preuve d'"auto-surveillance" et d'honnêteté en cas de doute. C'est ce que pointent du doigt les opposants au plan actuel de prévention, jugé insuffisant. Pour être totalement certain de pister ces cas possibles de coronavirus, la température est un bon début selon eux, et mieux vaut un démenti plutôt qu'une prise de risque. Quant au "devoir citoyen" poussant à surveiller l'apparition de symptômes, il peut être variable d'une personne à une autre.

Alors beaucoup d'habitants estiment que la prise de température serait un début de solution. Pour rassurer, en premier lieu, mais aussi pour mieux suivre l'apparition des symptômes et la détection de cas à La Réunion.

