Le musicien Roger Carpin nous a quittés dans le nuit de mardi à mercredi. Trompettiste et saxophoniste, le ségatier aurait 85 ans cette année. Reconnu sur toute l'île pour sa musique, il avait joué avec de nombreux artistes locaux. Il luttait également pour la préservation du séga. Le Département transmet ses condoléances à la famille et aux proches du musicien. (Photo : Facebook Bernadette Ladauge)

"C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris ce jour, la disparition du célèbre ségatier, Roger Carpin. À son épouse et à ses enfants, nous adressons nos plus sincères condoléances. Le trompettiste et saxophoniste, aux côtés d'autres grands artistes réunionnais, avait beaucoup oeuvré pour la préservation, la transmission et le rayonnement de ce patrimoine culturel qu'est le séga. "Avec sa disparition, La Réunion perd un illustre connaisseur et un précieux passeur de témoin" écrivent le président du Conseil départemental et les conseillers départementaux.

Une veillée est d'ailleurs organisée pour Roger Carpin au Centre funéraire de Prima ce vendredi matin 6 mars (communiqué par Henri-Claude Moutou).

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com