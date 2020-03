BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 5 mars 2020 :



Chère justice, mets-les tous au trou... sauf un !

Très chère justice, permets-nous de te tutoyer car tu fais partie dans notre vies au quotidien, fort heureusement. Nous te considérons comme l'un des piliers de notre démocratie, de notre liberté, de notre sécurité. Aussi, avons-nous choisi de t'écrire en toute amitié afin de te féliciter pour ton dynamisme voire même ton engouement particulièrement éloquent à l'aube de ces élections municipales. La justice s'agite et c'est tant mieux !

Le paquebot Aïdablu va accoster à La Réunion

Un nouveau paquebot de croisière accoste ce jeudi matin 5 mars 2020 au port. Cette fois-ci, c'est la compagnie allemande Aïda qui fera débarquer le Aïdablu sur notre île, après une escale à Maurice. Le paquebot fait le tour des îles de l'océan Indien. Il restera deux jours à La Réunion avant de s'en aller vers les Seychelles. 2.700 passagers sont attendus. Des heurts avaient éclaté dimanche entre des manifestants et les forces de l'ordre lors de l'accostage du navire Sun Princess, certains habitants réclamant l'interdiction d'accoster aux bateaux de croisières. Nos journalistes seront donc sur place pour vous faire vivre l'accostage en direct. Suivez-nous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Qui, quoi, comment : toutes les questions que vous vous posez sur le coronavirus

La maladie Covid-19, qui fait partie de la famille des coronavirus, fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Au-delà des questions de protection aux frontières ou des gestes à adopter, force est de constater que le virus est relativement méconnu. Qui touche-t-il en priorité ? A quel âge ? Comment se manifeste-t-il ? Existe-t-il un vaccin ? Alors que ce jeudi 5 mars, un nouveau paquebot accoste au port-est, nous faisons le point sur les informations transmises par l'Organisme mondial de la Santé et le gouvernement.

Le Port : le calme est revenu dans le quartier Titan

Des coups de feu ont été tirés en milieu d'après-midi ce mercredi 4 mars 2020 au Port après qu'une course poursuite se soit engagée entre les deux camps dans le quartier Titan. Selon nos informations il s'agirait d'un règlement de comptes entre deux bandes rivales. Un véhicule a été abandonné après que les forces de l'ordre soient intervenues, une arme aurait été retrouvée à l'intérieur. Près d'une centaine de jeunes se sont ensuite regroupés et des heurts ont éclaté depuis entre eux et les forces de l'ordre. Des jets de galets et de grenades lacrymogènes ont eu lieu. Des poubelles ont été incendiées et placées au milieu de la route. Un calme précaire s'est réinstallé en fin de journée dans le quartier Titan, et les agents communaux ont commencé à nettoyer les galets et les goupilles de grenades lacrymogènes au sol.

La pa Météo France i di, sé zot i di – De la pluie, des orages et un soleil timide

Matante Rosina est sûre d'elle : la pluie est encore au rendez-vous ce jeudi 5 mars 2020. Dans le fond de sa tasse à caté elle a aussi vu qu'il y aura des coups de tonnerre. Notre gramoune dit aussi qu'un petit soleil timide tentera de montrer quand même le bout du nez. Tout cela est vrai chez vous ?