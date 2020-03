La zone perturbée au nord des Mascareignes se trouve désormais 880 km au nord/nord-ouest de Maurice et 940 km au nord de La Réunion. Après s'être déplacé vers le nord/nord-ouest depuis ce mercredi 4 mars, le centre se déplace lentement vers l'ouest depuis ce jeudi 5 mars. A partir de lundi 9 mars, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient faible au nord des Mascareignes. Il devient modéré au delà des 5 jours selon Météo France. (Photo : Mtotec)

A partir de dimanche 8 mars, "avec l'arrivée d'une nouvelle cellule anticyclonique, la convergence côté polaire devrait nettement s'améliorer et permettre une possible cyclogénèse" annonce Météo France. "Les derniers modèles ensemblistes et déterministes renforcent le signal de cyclogenèse mais plutôt à partir du milieu de semaine prochaine".

Cependant, "il est encore beaucoup trop tôt pour parler d'éventuels menaces sur les terres habitées". Le risque est donc encore qualifié de faible, mais il peut passer au stade modéré en cours de semaine prochaine.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com