Très chère justice, permets-nous de te tutoyer car tu fais partie dans notre vies au quotidien, fort heureusement. Nous te considérons comme l'un des piliers de notre démocratie, de notre liberté, de notre sécurité. Aussi, avons-nous choisi de t'écrire en toute amitié afin de te féliciter pour ton dynamisme voire même ton engouement particulièrement éloquent à l'aube de ces élections municipales. La justice s'agite et c'est tant mieux ! (Photo rb/www.ipreunion.com)

Cette lettre, tu l’auras deviné, chère justice, fait suite à ce glorieux fait d’arme qui s’est produit ce mardi 3 mars 2020. Quel plaisir de voir tes auxiliaires monter les marches de la mairie de Saint-Denis, triomphalement ! On se serait cru à Cannes avec sa célèbre montée des marches. Heureusement que des photographes certainement bien informés, ou bien avertis, étaient présents pour immortaliser ce moment d’histoire.

Le message était en tout on ne peut plus clair. La justice est en action. Les méchants ne passeront pas l’été à l’ombre. Il faut reconnaître effectivement que l’été est particulièrement aride, voire même torride, pour certaines personnalités politiques de premier rang. Et ce n’est pas que l’effet du réchauffement climatique.

- Une longue liste de noms -

Elle et ils sont nombreux à avoir connu tes foudres.

Nous commencerons par Gilbert Annette, maire de Saint-Denis, qui est bien gâté en ce début d’année avec une audition au tribunal de grande instance pour une affaire de harcèlement morale vieille de 10 ans suivie de cette perquisition dans les locaux de la mairie de Saint-Denis dans une affaire présumée d’emplois clientélistes

Lire aussi : Mairie de Sait-Denis : perquisition au service des ressources humaines

Continuons avec la sénatrice Nassimah Dindar qui est convoquée le 3 avril prochain devant le tribunal correctionnel pour une présomption de prise illégale d’intérêts à l’époque où elle présidait le SDIS.

Cyrille Hamilcaro, qui te fréquente assidument, a lui aussi eu affaire à tes auxiliaires dernièrement. Le 5 février dernier, il avait été entendu en tant que témoin dans une enquête portant sur le détournement d’un fichier du personnel de la commune. Une enquête préliminaire avait été ouverte et une perquisition avait eu lieu à la mairie en octobre 2019, suite à des signalements consécutifs à un courrier adressé par l’ancien maire aux 2 500 agents communaux.

Puis le 19 février dernier, l’ancien maire condamné te retrouvait en compagnie du maire actuel de Saint-Louis, Patrick Malet, dans le cadre de l’affaire de l’embauche de Nathalie Latchoumy au poste de directrice du CCAS. Tu décidais de les relaxer tout en les renvoyant devant le tribunal correctionnel pour poursuite irrégulière de l’exercice de fonctions par un élu public.

Dans le lot des autres affaires en cours, on peut citer Alain Armand, condamné à 10 ans d’inéligibilité pour prise illégale d’intérêts à la SODIAC, et qui a décidé de se pourvoir en cassation.

N’oublions le maire de Saint-André, Jean-Paul Virapoullé convoqué au tribunal correctionnel le 3 avril prochain pour s’expliquer sur l’affaire du terrain " Moutien Canabady " et des prises illégales d’intérêts.

Daniel Gonthier a également eu le plaisir de recevoir tes équipes dans ses locaux à la mairie de Bras Panon, à l’occasion d’une perquisition dans le cadre d’une enquête pour favoritisme et détournements de fonds publics.

Ibrahim Patel, président de la chambre de commerce et d’industrie, peut quant à lui souffler un peu, et surtout remercier la grève des avocats qui a permis de renvoyer son procès dans l’affaires des loyers marrons à février 2021. De quoi le laisser voir venir tranquillement et faire campagne sereinement aux côtés de Joseph Sinimalé

- Caquetements et ricanements de sinistres individus -

Les mauvaises langues crieront au complot, parlant de "zistis makro" et de cabale à l’heure où tout ce petit monde fait la course dans le cadre des élections municipales.

Nous ne sommes pas de ce camp là. Bien au contraire, nous sommes de ceux qui sont convaincus que le temps de la justice n’est pas celui de la politique. Nous ne nous laissons pas berner par les drôles de coïncidences en termes de calendrier, ni par la qualité et le positionnement politique des personnes visées, au détriment d’autres.

Nous rappellerons d’ailleurs que tu avais promis, par la voix de ton serviteur, le procureur de la République Eric Tuffery, une lutte sans merci contre la délinquance en col blanc.

C’est chose faite ! Nous te félicitons chaleureusement pour ce travail méticuleux et audacieux.

Ne te laisse pas déstabiliser, chère justice, par de sinistres individus de tout bord jurant que ta balance est déséquilibrée, que la justice, c’est comme au jeu, la chance sourit aux uns et pas aux autres.

Laisse caqueter ces tristes sires, chère justice, ignore leurs ricanements lorsqu'ils disent qu'un seul élu, le président de Région, Didier Robert en l'occurence, semble particulièrement verni en ces temps difficiles

Cet élu là et sa collectivité font l’objet actuellement de pas moins de 5 enquêtes préliminaires, des détournements au service continuité territoriale. Et alors !

• Affaire des musées régionaux : Didier Robert a quitté la gendarmerie après sept heures d'audition

• Emplois au Cabinet de la Région : une procédure judiciaire est ouverte

• La déclaration d'intérêts de Didier Robert atterrit sur le bureau du procureur

• Enquête sur la NRL : une quinzaine de perquisitions menées, notamment à la Région et chez Didier Robert

- "Rien avant les élections" -

Certains disent que ces dossiers auraient oublié le chemin du tribunal. Fadaise ! Nous savons bien que dans ces procédures datant pour certaines de 2015 et de 2017, "tout est toujours en cours", comme certaines voix l'affirment, la main sur le coeur, dans les couloirs de ton palais.

D'ailleurs en visite à La Réunion le14 septembre 2018 Éliane Houlette, alors patronne du parquet national financier (PNF) avait commenté à ce propos "ce n'est pas parce que vous n'avez pas de nouvelles qu'il ne se passe rien".

C'est évident voyons !

Alors lorsque des voix dans tes couloirs, chère justice, disent sans se cacher que "rien ne se fera avant les élections"... nous le comprenons et nous le croyons. D'abord parce que nous croyons toujours ce qui sort de tes arcanes. Ensuite parce que l'affirmation est en train de se vérifier. Sous nos yeux

Nous savons que cela te fait mal de subir la critique. Nous savons que tu souffres lorsque les méchants crient au complot et t'accusent "aux ordres" pour faire place nette autour de certains. Histoire qu'ils ne sont pas gênés par des candidatures outrecuidantes pour les municipales, pour les départementales et les régionales et tous les autres scrutins.

Nous comprenons ta souffrance et nous abondons dans ton sens. Nous ne crions pas "zistis makro", quelle ignominie, nous te disons "mèt ankor la pasé !".

- Il ne doit en rester qu'un ! -

Nous, très chère justice, nous te regardons droit dans les yeux et nous affirmons : "tu dois aller jusqu'au bout, chasse toutes les sorcières, fait tomber toutes les têtes : Gilbert, Nassimah, Ericka, Huguette, Cyrille, Jean-Paul, Daniel, Michel, Joseph, Patrick et tous les autres.

"Tous au trou", clamons-nous. Tous, sauf un, car comme dans Highlander, il ne peut en rester qu'un !

Bien sûr, comme tu es très secrète chère justice et nous ne savons pas qui tu a choisi pour être "l'unique". Ton choix sera le nôtre.

Nous te le redisons, chère justice, nous saons que tu ce n’est pas de ta faute, si certaines enquêtes avancent plus vite que d’autres. Ce n’est pas de ta faute, si certaines personnalités semblent bien épargnées. Ce n’est pas de ta faute, si tout est pure coïncidence.

Ce n'est pas de ta faute non plus si dans certains dossiers de malencontreux retards viennent contredire ton grand serviteur Denis Chausserie-Laprée, le procureur général de La Réunion. Le 14 septembre 2018, le haut magistrat avait affirmé : "vous verrez qu'à l'automne 2018 (c'est à dire au moment de sa déclaration - ndlr) , un certain nombre de procédures vont déboucher sur des poursuites sur les thématiques qui sont les nôtres, de non respect d'utilisation des fonds publics"

Tous ces retards, chère justice, sont totalement indépendants de ta volonté.

Nous le savons et nous te disons BRAVO chère justice! Bravo pour ton travail, pour ta neutralité et pour ta célérité... dans certaines affaires...

Ne te laisse pas détourner de ton objectif

N'écoute pas tous ces fielleux t'accusant d'envoyer de très mauvais messages aux voleurs de mobylettes et aux opposants de l'unique. Tu sauras faire mentir tes détracteurs.

Nous, nous croyons en toi. Nous croyons en la justice de notre pays.

Alors fonce très chère justice et n'oublie pas : il ne peut en rester qu'un ! Tu peux compter sur notre soutien

mb/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com