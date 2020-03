Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Au vue de l'évolution de l'épidémie de dengue sur l'île aux parfums, le préfet de Mayotte, en concertation avec la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Mayotte, a décidé d'activer ce vendredi 6 mars 2020 le niveau 4 du plan de prévention et de lutte contre les arboviroses : "Épidémie de moyenne intensité". Toutes les communes sont touchées et les foyers très actifs se trouvent dans le sud et nord de l'île et en Petite Terre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

