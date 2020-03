C'est parti pour la quatrième édition des Francofolies ! Nées en 2017 après l'union de l'édition de la Rochelle et des organisateurs du Sakifo, le festival démarre ce vendredi 6 mars 2020 pour trois jours de musique. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Comme d'habitude, la programmation est éclectique : rap, électro, rock, reggea…Il y en aura pour tous les goûts sur le site de la Ravine Blanche de Saint-Pierre. Les portes ouvriront dès 18 heures ce vendredi, avec une première soirée de concerts.



Samedi et dimanche, le site sera accessible dès 17 heures pour accueillir les 10.000 festivaliers attendus. Comme d'habitude, un camping est aussi mis à leur disposition pour pouvoir se reposer entre deux soirées à danser et chanter en cœur avec les artistes ayant répondu présent.



Pour les retardataires, il sera toujours possible de se procurer les billets d'entrée sur place. Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site de l'événement.



Voici la programmation :



Vendredi



Grand Corps Malade

La Grande Sophie

The Blaze

Votia

Suzane



Samedi



Ben l'Oncle Soul

Taïro

The Avener

Maya Kamaty

Vidéoclub

Eliasse



Vendredi

Nekfeu

PLL

Salut c'est cool

Di#se

