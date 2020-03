Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 46 minutes

D'une initiative conjointe du commissariat de police du Chaudron et la direction de leur établissement, 40 CM2 de l'école La Chaumière de Saint-Denis, dans le quartier Saint-François ont participé ce vendredi 6 mars 2020 à une journée découverte de la police nationale. Durant toute la matinée, ils ont été initiés aux pratiques quotidiennes et à l'usage du matériel des forces de l'ordre et invités. (photo aa/www.ipreunion.com)

