Retrouvez l'agenda sportif de ce week-end des 6 et 8 mars 2020 (photo rb/www.ipreunion.com)

Handball : 19ème et 20ème journées féminines

La 1ère division féminine jouera deux journées ce week end entre vendredi et dimanche.

La 19ème débutera vendredi soir:

St Pierre – Piotn St Leu

Cressonnière – BDN

Tamponnaise – Ste Marie samedi

St Louis – St Joseph samedi

St Denis – JSB samedi

Chaudron – Port samedi

La 20ème journée aura lieu dimanche à 16h00:

St Joseph – Tamponnaise

Ste Marie – St Pierre

BDN – St Louis

Piton St Leu – St Denis

Port – Cressonnière

JSB - Chaudron

Basketball : Championnat National 3

Côté masculin, on jouera samedi pour le compte de la seconde journée de play offs pour les poules A et B:

TBB – SPBB

BCD – COM

AMML – MCES

BCSL - BCSP

Côté féminin, on jouera pour le compte de la 7ème journée de nationale 3:

St Leu – COM

BCD - CSP

Course à pied : Piton Patates

Le RCSD organise la course piton patates, pour sa 12ème édition, ce dimanche à Montgaillard Saint Denis sur une distance de 10km pour 800m de dénivelé. Les coureurs s'élanceront à 7h00 de Montgaillard en direction de l'aire de pique nique de piton patates où ils continueront pour faire une boucle sur les sentiers avant de revenir franchir la ligne d'arrivée.

Course à pied : 10km de l'ADH

L'ADH organise ses 10km ce dimanche entre le stade du Plate et le gymnase de la Chaloupe St Leu. Le départ sera donné à 7h00 du stade puis les coureurs rejoindront la RD3 où se déroulera l'intégralité de la course avant de bifurquer au rond point du chemin Vaudeville à la Chaloupe.

Moto : 1ère manche de monobike

Le team Podium organise la 1ère manche du championnat de monobike ce dimanche sur la piste de la Jamaique à Saint Denis. Les controles auront lieu la veille, samedi de 14 à 18h. Dimanche, les premiers départs sont programmées pour 8h00.

Natation : 3ème meeting de qualification

La piscine du Chaudron de Saint Denis accueillera samedi et dimanche le 3ème meeting de qualification. Toutes les distances seront au programme pour les nageurs qui tenteront de réaliser les minimas en vue de se qualifier pour les prochains championnats de France. Début des épreuves à 9h00 le matin pour les séries, puis 15h00 l'après midi pour les finales.

Karaté : Championnat de la Réunion combat

La ligue organise les championnats régionaux combats ce dimanche au dojo régional de Saint Denis pour les catégories Poussins, Cadets, Seniors et Vétérans. Le contrôle des passeports et la pesée se feront à 8h00 pour les poussins, 9h00 pour les cadets et 10h00 pour les séniors et vétérans.

Athlétisme : Meeting de l'ACS Grand Sud

L'ACSGS organise une compétition sur piste ce samedi à Petite Ile avec au programme des courses de 100, 400, 800, 1000 et 1500m, des courses de haies, des sauts en longueur et hauteur, ainsi que des lancers de javelot et disque. En parallèle, sera organisé un tri-athlon benjamins et minimes avec une course, un saut et un lancer. Début des épreuves à 16h00.

Cyclisme : Grand Prix de Bras Panon

La 1ère épreuve route de la saison aura lieu ce dimanche à Bras Panon organisée par le VCE sur un circuit de 3km dans les rues de la ville. Les premiers départs auront lieu à partir de 9h30 pour les jeunes catégories, les pass et les féminines. A 13h30 sera donné le départ de la course élite pour 30 tours soit 90km.

VTT : 3ème manche de DH

La 3ème manche de la coupe régionale de descente aura lieu ce dimanche à la Chaloupe St Leu sur la piste du Trou de Jarre. La première manche est programmée pour 9h00, suivie de la seconde à 10h15 puis la 3ème à 13h00.

BMX : 3ème manche de phase finale

La 3ème manche de la phase finale de la coupe régionale aura lieu ce dimanche sur la piste de la ravine à malheur à la Possession. La journée débutera à 8h30 avec les essais, pour un début de compétition à 10h00 avec les manches qualificatives. Les finales auront lieu à partir de 14h30.

Escalade : Studio Bloc Master

Ce week-end des 7 et 8 mars, Oriane BERTONE membre du club 7alouest et du Pole Espoir Outre-mer, championne de France de bloc 2020, Championne d’Europe et du Monde en 2019, participera à la compétition internationale Studio Bloc Master 2020 à Pfungstadt en Allemagne.