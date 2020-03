Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Un nouveau point de situation est paru sur l'épidémie de coronavirus et son expansion en France. On dénombre désormais 613 cas, dont 10 en Outre-mer et 9 décès en Métropole. Les territoires de La Réunion et Mayotte sont toujours épargnés. Voici les informations communiquées par la Direction de la santé. (Photo d'illustration)

Un nouveau point de situation est paru sur l'épidémie de coronavirus et son expansion en France. On dénombre désormais 613 cas, dont 10 en Outre-mer et 9 décès en Métropole. Les territoires de La Réunion et Mayotte sont toujours épargnés. Voici les informations communiquées par la Direction de la santé. (Photo d'illustration)