Toute La Réunion est en vigilance orages

Le ciel gronde au-dessus de nos têtes ce samedi 7 mars 2020. Météo France a donc placé toute La Réunion en en vigilance orage depuis 6 heures 30 ce samedi 7 mars 2020. "L'île de la Réunion reste dans une atmosphère chaude, humide et instable. Ces conditions sont propices à des pluies et averses parfois soutenues et localement orageuses durant cette matinée. Aucune région n'est à l'abri de ces orages" expliquent les météorologues dans leur communiqué. N'oubliez pa vos parapluies !

Coronavirus : 613 cas et 9 décès en France, toujours rien à La Réunion

Un nouveau point de situation est paru sur l'épidémie de coronavirus et son expansion en France. On dénombre désormais 613 cas, dont 10 en Outre-mer et 9 décès en Métropole. Les territoires de La Réunion et Mayotte sont toujours épargnés. Voici les informations communiquées par la Direction de la santé.

"Solidarité Chine Réunion" : un hashtag et une cagnotte pour soutenir les Chinois face à la maladie

Si l'épidémie de coronavirus a dépassé les frontières de l'Asie et se répand aujourd'hui en Iran, en Italie et bien sûr en France, il n'en reste pas moins que bilan en Chine est catastrophique. On compte en tout plus de 3.000 morts dans le monde dont 2.912 décès en Chine... Les morts en Chine représentent donc 97% des décès à ce jour. Des mesures de quarantaine renforcées ont été mises en place, visant plus de 50 millions de personnes. En réponse, la solidarité s'organise y compris à La Réunion. La communauté chinoise de l'île souhaite envoyer un message de soutien, à la fois symbolique et financier, via le groupe "Solidarité Chine Réunion".

Reporter indépendant à Cuba: un choix assumé, un prix à payer

L'enquête de Monica Baro sur des cas de saturnisme à La Havane lui a valu un prestigieux prix latino-américain de journalisme. Mais le site pour lequel elle écrit est bloqué à Cuba, où le gouvernement voit d'un oeil suspect les médias indépendants.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quel temps pour le début du week-end ?

Entre son ménage, la cuisine, les manifestations contre la réforme des retraites, l'observation de la météo et les discussions avec son chat Miyu, Matante Rosina a beaucoup travaillé cette semaine. Du coup elle n'a pas pu se pencher sur le temps de ce samedi 7 mars 2020. Pouvez-vous l'aider et lui dire de quelle couleurs est le ciel au-dessous de vos têtes ?