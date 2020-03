Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Le ciel gronde au-dessus de nos têtes ce samedi 7 mars 2020. Météo France a donc placé toute La Réunion en en vigilance orage depuis 6 heures 30 ce samedi 7 mars 2020. "L'île de la Réunion reste dans une atmosphère chaude, humide et instable. Ces conditions sont propices à des pluies et averses parfois soutenues et localement orageuses durant cette matinée. Aucune région n'est à l'abri de ces orages" expliquent les météorologues dans leur communiqué. N'oubliez pa vos parapluies ! (Photo mm/www.ipreunion.com)

