Le rapport du vendredi 6 mars 2020 pour la semaine du 29 février au 7 mars montre que la barre des 100 était encore franchie : 124 en tout pour 8 villes seulement, et 14 chasseurs. Avec un nombre croissant de photographes, nul doute que les photos de makoteries seraient plus que jamais nombreuses. Malgré l'épidémie de dengue qui augmente à La Réunion, les dépôts sauvages continuent. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"124 photos pour 8 villes et 14 chasseurs seulement ! Merci à eux" note le site Band Cochon. "Il faut noter cette semaine une augmentation de cas de dengue à La Réunion et toujours autant de foyers vecteurs de cette maladie : dépôts sauvages hors calendriers, carcasses de voitures et pneus stockés en dépit du bon sens et de la réglementation ou abandonnés dans la nature!" ajoute le site.

Liste des communes impactées par la traque cette semaine :



Saint-Pierre 40

La Possession 25

Saint-Denis 24

Saint-Paul 15

Le Tampon 13

Saint-Leu 5

Saint-Louis 1

Saint-André 1

Total : 124

