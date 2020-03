Publié il y a 15 minutes / Actualisé le Jeudi 05 Mars à 06H51

Si l'épidémie de coronavirus a dépassé les frontières de l'Asie et se répand aujourd'hui en Iran, en Italie et bien sûr en France, il n'en reste pas moins que bilan en Chine est catastrophique. On compte en tout plus de 3.000 morts dans le monde dont 2.912 décès en Chine... Les morts en Chine représentent donc 97% des décès à ce jour. Des mesures de quarantaine renforcées ont été mises en place, visant plus de 50 millions de personnes. En réponse, la solidarité s'organise y compris à La Réunion. La communauté chinoise de l'île souhaite envoyer un message de soutien, à la fois symbolique et financier, via le groupe "Solidarité Chine Réunion". (Photos : Facebook "Solidarité Chine Réunion")

