BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche 8 mars 2020



- Le silence face à la violence, c'est terminé

- Municipales 2020 : J-7 avant le premier tour

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press

- La Russie à la pointe des chaussures de ballet

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il ce dimanche ?

Le silence face à la violence, c'est terminé

Ce dimanche 8 mars 2020, c'est la Journée internationale des droits des femmes. A travers le monde, les femmes se rappellent des combats gagnés au fil des années, et de tous les combats qu'il reste à mener. Et si, en France, on peut se targuer d'être plus chanceuses que d'autres, les inégalités, la violence et l'injustice restent quotidiennes. Mais à l'aube de cette nouvelle décennie, quelque chose a enfin changé : on ne se tait plus.

Municipales 2020 : J-7 avant le premier tour

Dans une semaine jour pour jour, les électeurs iront voter pour le premier tour des municipales. Une élection qui rassemble 6.734 candidats à La Réunion pour 902 sièges. En tout, 165 listes ont été déposées. Candidats, petites communes et grandes communes, dates-clés... Retrouvez en chiffres les informations-clés de cette élection.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : paquebots, coronavirus et dengue, charbon à la mer, justice, terrorisme

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 3 mars - Coronavirus : les paquebots de la discorde

* Mardi 4 mars - On veut se protéger du coronavirus, commençons par la dengue

* Mercredi 4 mars - Nettoyage des quais du Port : les restes de charbon jetés à la mer

* Jeudi 5 mars - Chère justice, mets-les tous au trou... sauf un !

* Vendredi 6 mars - Terrorisme : le Réunionnais Jérôme Lebeau condamné à 28 ans de prison. Il avait tiré sur deux policiers à Saint-Benoît

La Russie à la pointe des chaussures de ballet

L'artisan Sergueï Murza passe une dernière fois ses doigts sur le satin rose de la chaussure de ballet qu'il vient de fabriquer. Puis c'est l'épreuve décisive: le soulier doit tenir seul en équilibre sur sa pointe.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quel temps fait-il ce dimanche ?

Matante Rosina a passé la soirée avec sa cousine Matante Mimose. De ladi lafé en ladi lafé le temps est passé très vite et elle est rentrée très tard chez elle. Elle a donc décidé de faire la grasse matinée ce dimanche 8 mars 2020 et elle n'a pas vu quel temps il fera. Pouvez-vous l'aider et lui dire s'il fait beau ou s'il pleut chez vous