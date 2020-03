Publié il y a 5 minutes / Actualisé le Vendredi 06 Mars à 12H41

Matante Rosina a passé la soirée avec sa cousine Matante Mimose. De ladi lafé en ladi lafé le temps est passé très vite et elle est rentrée très tard chez elle. Elle a donc décidé de faire la grasse matinée ce dimanche 8 mars 2020 et elle n'a pas vu quel temps il fera. Pouvez-vous l'aider et lui dire s'il fait beau ou s'il pleut chez vous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

