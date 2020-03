Publié il y a 20 minutes / Actualisé le Jeudi 05 Mars à 18H02

Un, deux, trois, partez ! La célèbre course des caisses à savon revient à Saint-Pierre pour sa troisième édition le 3 mai 2020. Attention, les places sont très limitées, seules 50 personnes environ peuvent participer. Deux circuits seront proposés, l'un pour les experts et l'autre pour les enfants. Les inscriptions se font sur Facebook. Des animations diverses seront proposées au long de la journée, des fanfares et des jeux pour les plus petits. (Photos édition précédente rb/www.ipreunion.com)

