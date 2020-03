De retour à La Réunion après avoir accompagné les premiers pas de son fils aîné, Sonny, dans le monde du football professionnel à l'AJ Auxerre, Jocelyne Laiton est déterminée à insuffler une nouvelle dynamique sportive à Saint-Pierre. C'est le basket féminin qu'elle a chois pour réaliser cet objectif (Photo DR)

Jo, comme elle aime à être appelée, est depuis 2019 à la tête de l’équipe féminine de basket du BOA, le club du Bois d’Olive. “C’était un nouveau challenge à relever, surtout un pour un petit quartier de notre commune, qui est en train de revivre au niveau des association sportives”, explique-t-elle.

Après un formidable parcours à l’échelle départementale, qui les a vues terminer à la première place, Jo et ses filles évoluent désormais dans le championnat pré-régional, où elles ont glané leur premier succès, contre Saint-Paul (55-41), il y a trois semaines.

“Le niveau n’est pas forcément plus difficile, mais les filles sont en train de construire une cohésion de groupe. Ce qui nous a perturbé, c’est qu’on a commencé par un seul entraînement par semaine. La commune a mis en place un autre créneau pour nous aider, ça commence à prendre forme. De toute façon, ce n’est pas en une année qu’on fait une équipe, c’est en deux ou trois ans.”

Aussi, pour la coach, elle-même ancienne joueuse, l’essentiel est bien ailleurs que les résultats bruts. Poursuivre la croissance graduelle de son équipe et surtout créer un engouement autour du basket et du sport féminin en général. “On demande qu’il y ait assez de personnes qui s’éveillent pour avoir un championnat plus long.”

Avec son adjointe Marianne Delveau et son mari Patrick, préparateur physique de l’équipe, Jo Laiton escompte déjà atteindre la finale du championnat pré-régional. Avant de voir encore plus loin pour la saison prochaine, avec le renfort attendu de deux nouvelles joueuses “notamment au poste de pivot”. Chassé l'esprit de compétition, il revient au galop.

