Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

La compagnie offre le choix à ses clients de modifier leurs voyages prévus avant le 31 mai 2020. Depuis le démarrage de l'épidémie du Coronavirus Covid-19, la compagnie Air Austral a déclenché une cellule de veille en lien avec les organismes de santé et les autorités, et suit en temps réel l'évolution de la situation sanitaire dans le monde. Sa première mesure a été la suspension en février et jusqu'au 30 juin prochain, de ses vols de et vers la Chine, zone initialement impactée. A ce stade et par mesure de précaution face aux évolutions de la situation du Coronavirus et de ses conséquences, Air Austral annonce l'extension de ses mesures commerciales à l'ensemble de son réseau. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La compagnie offre le choix à ses clients de modifier leurs voyages prévus avant le 31 mai 2020. Depuis le démarrage de l'épidémie du Coronavirus Covid-19, la compagnie Air Austral a déclenché une cellule de veille en lien avec les organismes de santé et les autorités, et suit en temps réel l'évolution de la situation sanitaire dans le monde. Sa première mesure a été la suspension en février et jusqu'au 30 juin prochain, de ses vols de et vers la Chine, zone initialement impactée. A ce stade et par mesure de précaution face aux évolutions de la situation du Coronavirus et de ses conséquences, Air Austral annonce l'extension de ses mesures commerciales à l'ensemble de son réseau. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)