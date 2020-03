Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Ce weekend du 7 et 8 mars 2020, à Ermont (Ile-de-France) s'est déroulé la première compétition nationale de la saison en canne de combat intitulé "Internationaux de France". Le club Le Port Canne de combat a engagé deux tireurs, sénior homme David Leblé et séniore femme Lantonia Béhaviana. Les deux Portois n'ont perdu aucun assaut et ont finit vainqueur de cette compétition. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

