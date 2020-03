La grève continue pour les postiers des syndicats FAPT CGTR, Unsa Postes, CFDT et Sud PTT. Ce lundi 9 mars 2020, les grévistes se sont donnés rendez-vous au centre de tri du Chaudron (Saint-Denis) pour une opération escargot à travers la ville. Ils se trouvent actuellement au niveau du Butor, la circulation est fortement perturbée dans le secteur. Environ 3 km de bouchon sont à signaler selon le centre régional de gestion du transport (CRGT). (Photo rb/www.ipreunion.com)

Pour rappel, les grévistes dénoncent des conditions de travail dégradées, et demandent plus de titularisation et à une revalorisation de la prime ultramarine, à l'image de ce qui a été fait en Martinique et en Guadeloupe.

En pleine période électorale, la priorité est par ailleurs donnée à la distribution des plis électoraux, ce que les postiers considèrent comme une mise à mal du service public. Les grévistes réclament une rencontre avec la directrice exécutive de La Poste Outre-mer pour discuter de leurs revendications.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com