Vous êtes peut-être concernés. Depuis la fin du mois de février, plusieurs clients de la Banque postale s'étonnent de recevoir des frais bancaires anormalement élevés. 30 euros, 50 euros... jusqu'à 100 euros de frais pour des clients qui disent pourtant ne pas avoir été à découvert. Contactée, la direction de La Poste s'explique. Il s'agit d'un problème informatique national et ces frais seront remboursés entre le 9 et le 16 mars. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Ma la eu pour plus de 65 euros", "41 frais jamais eu sa non plus", "Moin mar poin de decouvert mi vois que mon compte les a moin 93 euro de frais, c kwer encor sa"... sur plusieurs groupes Facebook, les commentaires se comptent par centaines. Des clients de la Banque postale indiquent avoir été prélevés de frais bancaires étonnamment élevés.

Les sommes sont variées, allant de 30/40 euros pour de nombreuses personnes, et avoisinant les 100 euros pour d'autres. Plusieurs internautes particulièrement remontés indiquent même vouloir quitter la Banque postale.

Contactée, La Poste nous explique qu'il s'agit d'un "dysfonctionnement informatique identifié et depuis corrigé". On nous assure alors que "tous les clients qui ont subi ce problème seront remboursés entre le 9 et le 16 mars".

Sans préciser le nombre de Réunionnais impactés, La Poste indique qu'il s'agit d'un "incident national". Par ailleurs les clients auraient tous été prévenus une fois le problème identifié, via le service de messagerie interne de leur compte sur le site de la Banque postale.

