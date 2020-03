Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Lundi 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis accueillait un module de sensibilisation à la sécurité routière, auquel ont assisté 40 conducteurs en infraction. Le but étant de les familiariser de nouveau avec les règles élémentaires de conduite et les dangers de l'alcool au volant. L'occasion également pour le procureur de Saint-Denis Eric Tuffery, et la sous-préfète de Saint-Benoît Véronique Beuve, de faire un point sur les chiffres de mortalité sur la route. 5 personnes sont mortes sur les routes de la Réunion en 2020. (Photo rb/www.ipreunion.com)

