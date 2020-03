Retrouvez tous les résultats sportifs du week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: Tour préliminaire

Ce week end avait lieu le tour préliminaire de la coupe de France afin de pouvoir disputer les 16èmes de finale le week end prochain:

JS Ste Anne – AS St Louis 1-2

Moufia – Etoile du Sud 1-4

Halte La – Red Star 2-1

Etang Salé – Ste Suzanne 0-9

Léopards – Avirons 5-2

St Benoit – Ligne Paradis 0-2



Basketball: Championnat National 3

Côté masculin, on jouait samedi pour le compte de la seconde journée de play offs pour les poules A et B:

TBB – SPBB 63-56

BCD – COM 77-73

AMML – MCES 59-84

BCSL – BCSP 76-70

Côté féminin, on jouait pour le compte de la 7ème journée de nationale 3, toujours dominée par la Tamponnaise et le Port avc 10 points chacun.

St Leu – COM 68-70

BCD – CSP 65-43



Course à pied: Piton Patates

Le RCSD organisait la course piton patates, pour sa 12ème édition, dimanche à Montgaillard Saint Denis sur une distance de 10km pour 800m de dénivelé. Giovanni Baret s'est imposé en 50'15 devant Mohamed Safaoui 51'44 et Florian Durque 53'12. Côté féminin, Sophie Blard l'emporte en 1h02 devant Marcelle Vienne 1h02'58 et Victoria Devouge 1h05'21. 200 coureurs étaient au départ.



Course à pied: 10km de l'ADH

L'ADH organisait ses 10km dimanche entre le stade du Plate et le gymnase de la Chaloupe St Leu, avec exactement 200 coureurs au départ. Le local Géraldo Trules s'est imposé en 34'02 devant Guillaume Cheong Yuen Zing 34'25 et Kévin Lallemand 35'33. Côté féminin, Fleur Santos Da Silva signe un excellent 38'57 loin devant Frédérique Weigel 44'58 et Evelyne Hamilcaro 46'10.



Natation: 3ème meeting de qualification

La piscine du Chaudron de Saint Denis accueillait samedi et dimanche le 3ème meeting de qualification. Toutes les distances étaient au programme pour les nageurs qui tentaient de réaliser les minimas en vue de se qualifier pour les prochains championnats de France. Les meilleures performances par discipline sont les suivantes:

50 nl: Emma Morel (St Louis) 27"80 / Nans Mazellier (ASEC) 24"32

100 nl: Justine Bernet (St Louis) 1'02"19 / Nans Mazellier (ASEC) 52"98

200 nl: Emma Morel (St Louis) 2'11"63 / Mathieu Ceus (ACER) 2'02"38

400 nl: Manon Dijoux (CNSJ) 4'43"59 / Mathieu Ceus (ACER) 4'21"95

800 nl: Liv Sidelsky (ASEC) 10'22"66 / Cyril Dambreville (St Louis) 9'15"05

1500 nl: --- / Cyril Dambreville (St Louis) 17'50"90

50 dos: Manon Dijoux (CNSJ) 33"04 / Owen Registe (SDR) 29"15

100 dos: Emma Morel (St Louis) 1'11"47 / Owen Registe (SDR) 1'03"69

200 dos: Camille Grondin (CNSJ) 2'44"80 / Owen Registe (SDR) 2'26"25

50 brasse: Noémie Léocadie (SDR) 36"21 / Matys Louise (ASEC) 31"37

100 brasse: Clémentine Turpin (SDR) 1'19"56 / Samuel Philippe (CNPO) 1'12"34

200 brasse: Liya Goupil-Lizekne (ASEC) 2'53"93 / Pablo Senescat (ASEC) 2'32"29

50 pap: Emma Morel (St Louis) 28"17 / Nans Mazellier (ASEC) 25"73

100 pap: Clémentine Turpin (SDR) 1'06"98 / Nans Mazellier (ASEC) 56"72

200 pap: Maelys Alias (CNSJ) 2'39"63 / Théo Bidegaimberry (CNP) 2'23"50

200 4n: Clémentine Turpin (SDR) 2'33"39 / Mathieu Ceus (ACER) 2'22"68

400 4n: Manon Dijoux (CNSJ) 5'33"29 / Nans Mazellier (ASEC) 4'51"56



Karaté: Championnat de la Réunion combat

La ligue a organisé les championnats régionaux combats dimanche au dojo régional de Saint Denis pour les catégories Poussins, Cadets, Seniors et Vétérans. Les vainqueurs sont les suivants:

Poussine -25 Kg Féminin Kumité: 1 - Zettor Thessa

Poussine -30 Kg Féminin Kumité : 1 - Coindin Delia

Cadette -42 Kg Féminin Kumité: 1 - Heries Erinne

Cadette -47 Kg Féminin Kumité : 1 - Barrege Juliana

Cadette -54 Kg Féminin Kumité : 1 - Jeannin Maryssa

Cadette -60 Kg Féminin Kumité : 1 - Royer Emelyne

Cadette +60 Kg Féminin Kumité : 1 - Esther Roxane

Senior -55 Kg Féminin Kumité : 1 - Vienne Helena

Senior -61 Kg Féminin Kumité : 1 - Gaumont Melodie

Senior +68 Kg Féminin Kumité: 1 - Payet Flora

Vétérans 1 -61 Kg Féminin Kumité: 1 - Aquino Blandine

Vétérans 2 -68 Kg Féminin Kumité: 1 - Faurez Marie Sabrina

Vétérans 2 +68 Kg Féminin Kumité: 1 - Gossard Margareth

Vétérans Open Féminin Kumité : 1 - Aquino Blandine

Poussin -25 Kg Masculin Kumité : 1 - Abdou M Colo Asmal Na

Poussin -30 Kg Masculin Kumité : 1 - Baptiste Lucas

Poussin -35 Kg Masculin Kumité: 1 - Le Goff Noam

Cadet -45 Kg Masculin Kumité: 1 - Puylaurent Emmanuel

Cadet -52 Kg Masculin Kumité : 1 - Ibao Kyran

Cadet -57 Kg Masculin Kumité : 1 - Anquibou Matheo

Cadet -63 Kg Masculin Kumité: 1 - Huet Pierrick

Cadet -70 Kg Masculin Kumité: 1 - Vingadassalom Brian

Cadet +70 Kg Masculin Kumité: 1 - Clarivet Lucas

Senior -67 Kg Masculin Kumité: 1 - Fanguimache Jonathan

Senior -75 Kg Masculin Kumité: 1 - Nallatanga Nicolas

Senior -84 Kg Masculin Kumité: 1 - Moutiapoulle Loic

Senior +84 Kg Masculin Kumité: 1 - Jokhun Miki Robin

Senior Open Masculin Kumité : 1 - Jokhun Miki Robin

Vétérans 1 -67 Kg Masculin Kumité: 1 - Techer Jocelyn

Vétérans 1 -75 Kg Masculin Kumité: 1 - Aquino Lionel

Vétérans 1 +84 Kg Masculin Kumité: 1 - Said Mohamed Olivier

Vétérans 2 -84 Kg Masculin Kumité: 1 - Vingadassalom Jannic

Vétérans 2 +84 Kg Masculin Kumité: 1 - Pedre Jean Hugues

Vétérans 3 -67 Kg Masculin Kumité: 1 - Cuzin Pascal

Vétérans Open Masculin Kumité : 1 - Aquino Lionel



Cyclisme: Grand Prix de Bras Panon

La 1ère épreuve route de la saison a eu lieu dimanche à Bras Panon, organisée par le VCE sur un circuit de 3km dans les rues de la ville à parcourir 30 fois. Jean Denis Armand (SMVC) s'est imposé en 2h15'03 devant Loic Alphonsine (CCSL) à 5" et Sébastien Elma (VCSR) à 15".



BMX: 3ème manche de phase finale reportée

La 3ème manche de la phase finale de la coupe régionale devait avoir lieu dimanche sur la piste de la ravine à malheur à la Possession. En raison des fortes pluies tombées sur l'ouest samedi, la piste est devenue impraticable et la compétition a été reportée.



Escalade: Studio Bloc Master

Ce week end, Oriane BERTONE membre du club 7alouest et du Pole Espoir Outre-mer, championne de France de bloc 2020, Championne d’Europe et du Monde en 2019, participait à la compétition internationale Studio Bloc Master 2020 à Pfungstadt en Allemagne. Après s'être brillammant classée seconde des qualifications (sur 161 grimpeurs) , la jeune réunionnaise est passée à côté de sa demi-finale en ne prenant que la 8ème place, à seulement 2 places du cut pour la finale.